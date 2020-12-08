По словам бывшего начальника службы космической безопасности Израиля Хаима Эшеда, правительства Соединенных Штатов и Израиля были и находятся в контакте с “Галактической федерацией” пришельцев.

Как сообщает The Jerusalem Post, Эшед рассказал ежедневной израильской газете, Yediot Aharonot, что Израиль и США поддерживают контакт с инопланетянами. Эшеде, который служил руководителем израильской программы космической безопасности в течение почти 30 лет и в настоящее время является профессором, сказал, что гости из космоса и США заключили соглашения, основанные на исследовании “ткани Вселенной”.

Эти соглашения включают в себя общую, секретную подземную базу на Марсе, где встречаются представители США и других стран. Эшед сказал, что президент Дональд Трамп был «на грани» раскрытия существования “Галактической федерации”, но инопланетяне помешали ему сделать это, поскольку, по их мнению, раскрытие их существования вызвало бы массовую истерию.

Несмотря на это Эшед сказал, что он решил раскрыть эту информацию в настоящее время из-за перемен в академическом ландшафте.

“Если бы я сказал это пять лет назад, я был бы госпитализирован”, – отметил профессор, – “…сегодня они уже говорят по-другому. Мне нечего терять. Я получил дипломы и награды. Меня уважают в зарубежных университетах, где эта тенденция также меняется».

The Jerusalem Post сообщает, что более подробную информацию об этой теме можно найти в новой книге Эшеда «Вселенная за горизонтом», где профессор объясняет, как инопланетяне предотвратили ядерный апокалипсис и многое другое.

Неясно, владеет ли Эшед какими-либо конкретными доказательствами своих слов, но его интервью взбудоражило многие СМИ по всему миру.