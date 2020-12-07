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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о новой российской орбитальной станции, которая будет рассчитана на 4 космонавтов и по габаритам превзойдет используемую сейчас МКС «Мир». Он рассказал о том, что строительство доверено РКК «Энергия», которая входит в структуру ведомства, и будет включать в себя два ключевых этапа.

На первом из них планируется строительство станции, рассчитанной на проживание двух космонавтов. Ее объем составит 130 м3. Предполагается наличие трех отсеков – шлюзового, узлового и базового. Этот этап должен быть завершен в 2026 году.

Второй этап продлится еще два года и позволит увеличить объем КС до 464 кубометров. Дополнительные отсеки дадут возможность круглогодично проживать и работать на орбите четырем космонавтам.

Напомним, что Владимир Соловьев, возглавляющий корпорацию «Энергия», заявлял о том, что новая станция будет национальной, а не международной. Он также пояснил, что МКС, которая сейчас остается на орбите, будет работать и дальше по ранее установленному плану.

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