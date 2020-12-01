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Конференция Tech Summit Digital познакомила всех причастных и заинтересованных с новым процессором от бренда Qualcomm, на платформе которого в ближайшее время появятся флагманские смартфоны известных производителей. Snapdragon 888 крупно обыгрывает своих предшественников по производительности, а также более эффективно работает с искусственным интеллектом, затрачивая на это гораздо меньше энергии.

Новый чип построен на 5-нанометровом техпроцессе и поддерживает работу со всеми существующими частотами 5G. Модем Snapdragon X60 5G Modem-RF System нового поколения дает возможность соединяться с интернетом посредством sub-6 и mmWave, которые не поддерживаются ни одним другим процессором.

Из прочих преимуществ можно выделить фантастическую скорость съемки видео и фото, которая, по уверению производителя, составляет 2,7 гигапикселя в секунду.

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