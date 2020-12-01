Эксперты из Ярославля создали приложение, которое поможет жителям России меньше платить за электричество. Разработанная ними программа эффективно предсказывает почасовые тарифы на электрическую энергию, что позволяет оптимизировать ее расход.

Напомним, что цены на электроэнергию на рынке изменяются каждый час, однако население получает информацию о них лишь тогда, когда месяц подходит к концу. Такой расчет не позволяет делать какие-либо прогнозы и планировать расходы. Приложение, созданное учеными ЯГТУ, упрощает эту задачу.

Программа построена на искусственном интеллекте, который анализирует данные об использовании электрической энергии и обнаруживает скрытые факторы, так или иначе влияющие на цены. Благодаря этому она выдает точный прогноз стоимости электричества на неделю вперед, расписывая его по часам. По словам разработчиков, использование приложения дает возможность сэкономить до 10 процентов затрат на электроэнергию.