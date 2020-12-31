БМП-3, которая в настоящий момент является основной боевой машиной пехоты в российских ВС, вскоре может быть заменена на более новую бронетехнику. В ее качестве выступит БМП «Манул», превосходящая свою предшественницу практически по всем параметрам.

Названная экспертами «Потрошителем танков», эта боевая машина способна перемещаться по дороге со скоростью 70 километров в час. Также в числе ее умений – преодоление водных преград. И хотя скорость в этом случае существенно падает (до 10 км/ч), сбрасывать со счетов такую способность точно не стоит.

Быстро разогнаться позволяет новейший двигатель ИТД-3, мощность которого составляет 660 лошадиных сил. Основное вооружение – это 7,62-мм пулемет, но при необходимости «Манул» может задействовать и управляемые противотанковые ракеты «Корнет».

По мнению экспертов, эта машина может использоваться не только в качестве «классической» БМП. Помимо этого, на ее базе можно строить самую разнообразную боевую либо вспомогательную технику.