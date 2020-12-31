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Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, уверена, что повторно заразиться коронавирусом могут только люди с сильно ослабленной иммунной системой либо с серьезными нарушениями защитных функций организма. В противном случае вырабатываемый во время болезни иммунитет исключает новое инфицирование.

Госпожа Попова также привела статистику, согласно которой во всем мире повторно заразились SARS-CoV-2 не более пятидесяти человек. Учитывая огромное число инфицированных, это очень мало, что внушает оптимизм.

Ранее свои сомнения по поводу повторного заражения Covid озвучил главврач больницы №71 Александр Мясников. Он заявил, что у большого количества людей, переболевших коронавирусной инфекцией, ПЦР-тест на несколько месяцев остается положительным. Однако заразить кого-либо они уже не могут, что доказано исследованиями, проводимыми в Южной Корее.

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