Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, отметила, что пандемия коронавирусной инфекции на территории РФ может завершиться к следующей весне.

Согласно ее словам, данный непростой период, скорее всего, закончится к весне 2021 года, однако это может произойти и раньше, «если все мы постараемся». Она добавила, что сейчас важны действия каждого. Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, при этом отметил, что следующей осенью вакцину могут получить примерно 70-80% жителей страны.

В этом случае COVID-19 окажется под контролем. Однако для этого необходимо каждый месяцев выпускать не менее 6 миллионов доз препарата. Михаил Мурашко, глава российского Минздрава, добавил, что массовая вакцинация позволит остановить пандемию, однако сам коронавирус никуда не пропадет, поэтому его циркуляция продолжится.