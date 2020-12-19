Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, отметила, что пандемия коронавирусной инфекции на территории РФ может завершиться к следующей весне.

Согласно ее словам, данный непростой период, скорее всего, закончится к весне 2021 года, однако это может произойти и раньше, «если все мы постараемся». Она добавила, что сейчас важны действия каждого. Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, при этом отметил, что следующей осенью вакцину могут получить примерно 70-80% жителей страны.

В этом случае COVID-19 окажется под контролем. Однако для этого необходимо каждый месяцев выпускать не менее 6 миллионов доз препарата. Михаил Мурашко, глава российского Минздрава, добавил, что массовая вакцинация позволит остановить пандемию, однако сам коронавирус никуда не пропадет, поэтому его циркуляция продолжится.

Вам может понравиться

Вес созданных людьми вещей превысил биомассу Земли

Исследователи отмечают, что нынешний год является особенным в истории человечества, так как…

Обнаруженная в Антарктиде огромная скала спасет мир от наводнения

Американские исследователи смогли найти в Антарктиде гигантскую скалу, способную спасти людей от…

В турецкой больнице взорвался кислородный аппарат – 8 пациентов погибли

В одном из медицинских учреждений города Газиантеп, что на юге Турции, произошел…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 19 декабря – пасмурно, до 5 °C |