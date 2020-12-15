Представители китайской компании Vivo сообщили, что 29 декабря текущего года состоится официальная презентация гаджетов из линейки X60. Появилось также изображение одной из новых моделей.

Отмечается, что новая флагманская серия будет включать в себя три устройства: Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+. На «старших» девайсах производитель планирует установить новейший чипсет Exynos 1080 с поддержкой 5G-сетей, разработанный южнокорейским гигантом Samsung по 5-нанометровому техпроцессу.

Все новинки будeт также оснащены «самсунговскими» OLED-дисплеями, частота обновления которых составит 120 Герц. Оптику для основной камеры смартфонов предоставит компания Zeiss. Камерный блок в зависимости от модели будет оснащен тремя или четырьмя сенсорами. Эти гаджеты также получат новый пользовательский интерфейс OriginOS.