читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители китайской компании Vivo сообщили, что 29 декабря текущего года состоится официальная презентация гаджетов из линейки X60. Появилось также изображение одной из новых моделей.

Отмечается, что новая флагманская серия будет включать в себя три устройства: Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+. На «старших» девайсах производитель планирует установить новейший чипсет Exynos 1080 с поддержкой 5G-сетей, разработанный южнокорейским гигантом Samsung по 5-нанометровому техпроцессу.

Все новинки будeт также оснащены «самсунговскими» OLED-дисплеями, частота обновления которых составит 120 Герц. Оптику для основной камеры смартфонов предоставит компания Zeiss. Камерный блок в зависимости от модели будет оснащен тремя или четырьмя сенсорами. Эти гаджеты также получат новый пользовательский интерфейс OriginOS.

Вам может понравиться

В Индии представили ультралегкий ноутбук Nokia PureBook X14

Компания Flipkart, имеющая право использовать финский бренд Nokia на территории Индии, представила…

iPhone 6 выпал из самолета и отделался лишь несколькими царапинами

Режиссер из Бразилии Эрнесто Галиото совершенно случайно «проверил» на прочность свой iPhone…

OPPO представила концепт складывающегося втрое смартфона

Компания OPPO в сотрудничестве со студией Nendo создали концептуальное решение нового смартфона-слайдера.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 15 декабря – ясно, до 9 °C |