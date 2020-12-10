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Прокуратура столичного региона провела проверку и выдвинула требование от отмене 136 тысяч штрафов, выписанных водителям в Химках. Пресс-служба ведомства заявляет, что эти санкции были применены с нарушениями действующего законодательства РФ.

История со штрафами произошла два месяца назад. Тогда ГИБДД перекрыла движение на перекрестке улиц Дружбы и 9 мая, но, как выяснилось в ходе проверки, не проинформировала об этом водителей. Это привело к тому, что комплексы видеофиксации зафиксировали 136 тысяч нарушений правил дорожного движения. Всем водителям, которые пересекли злополучный перекресток, начислили штрафы на общую сумму 205 миллионов рублей.

После того, как в прессе появились публикации о несправедливости данного решения, прокуратура заинтересовалась инцидентом. По результатам проверки она заявила, что штрафы необходимо отменять по нескольким причинам. Помимо запоздалого информирования, к ним отнесли низкое качество дорог и плохое состояние оборудования, предназначенного для регулирования движения.

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