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Специалисты Вашингтонского университета заявляют, что коронавирусная инфекция может стать причиной серьезных поражений мозга, которые в свою очередь способны привести к летальному исходу.

По словам ученых, коронавирус проникает в мозг через кровеносные сосуды. Именно в этом случае возникают такие симптомы, как временное снижение когнитивных способностей, головокружения и затуманенное мышление, появление головных болей. Гиперкоагуляция, а также воспалительные процессы со временем провоцируют возникновение в кровеносных сосудах тромбов, из-за чего развивается инсульт.

Причиной поражения мозга эксперты также назвали дефицит питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности мыслительного органа. Он возникает из-за того, что зараженные вирусом клетки не обеспечивают нормальный обмен веществ и правильное взаимодействие внутренних органов друг с другом.

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