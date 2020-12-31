Билл Гейтс, который в свое время основал корпорацию Microsoft, намеревается заблокировать глобальное потепление. По его теории сделать это поможет распыление над планетой специальных частиц, которые будут отражать солнечные лучи.

Эту технологию Гейтс разработал вместе с экспертами Гарвардского университета. Научное сообщество смотрит на эту идею со скепсисом и очень сомневается в успехе. Впрочем некоторые ученые все же заинтересовались проектами Гейтса.

Сотрудничество в реализации этой идее предложили руководители Шведского космического агентства. Они намерены поднять в воздух воздушный шар, на котором будет установлено оборудование для распыления. Его вес составит 600 килограммов. Сообщается, что шар поднимется в воздух над арктическим городом Кирун и будет перемещаться на высоте около 20 километров. На всем протяжении полета его участники собираются распылять светоотражающие частицы.

Подавляющее большинство ученых сходится во мнении, что идея Гейтса достаточно опасна, так как может привести к непредсказуемым последствиям.