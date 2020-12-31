Студия GSC Game World выложила на видеохостинг YouTube очередной тизер своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором познакомила геймеров с локациями. В настоящий момент дата выхода нового «Сталкера» остается неизвестной.

Разработчики рассказали, что ролик был сделан на том же движке, что и вторая часть игры. Благодаря этому геймеры должны проникнуться атмосферой и зловещими пейзажами на каждой из локаций.

Тизер сопровождается гитарным саундтреком, который слышен где-то за кадром и, по замыслу создателей, должен пробуждать в зрителе постоянное чувство опасности. Также разработчики игры рассказали о мгновенной смене декораций, которая будет замечена не только в ролике, но и в самом сюжете, который так же, как и дата выхода релиза, пока не раскрывается полностью.