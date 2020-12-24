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Процесс старения организма начинается с момента его зарождения и заканчивается только с его смертью. То есть, он активируется практически сразу после зачатия. Такой вывод сделала исследовательница Эльвира Кинзина, которая также уверена, что в первые годы жизни человека неудачные генетические комбинации гибнут сами по себе, из-за чего риск смертельного исхода существенно снижается.

В дальнейшем же таких комбинаций становится все больше и именно они часто провоцируют преждевременное старение организма.

Напомним, что точный возраст, с которого стартует процесс старения, пытаются вычислить очень многие ученые. Одни из них считают, что человек начинает стареть, как только достигает физического и умственного пика. Другие уверены, что процесс начинается с достижением зрелого возраста.

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