Московский Главархив запустил интернет-сервис «Моя семья», чтобы помочь жителям столицы узнать всю необходимую информацию о своих родственниках. Теперь москвичи смогут получить точные даты рождения, бракосочетания, смерти предков, которые жили в период с 1772 до 1917 года.

Сервис объединяет информацию из метрических книг, принадлежащих 1400 храмам, которые ранее исполняли функции ЗАГСов. Они записывали все значимые даты в жизни россиян и бережно хранили их. Теперь эти данные доступны всем желающим в режиме онлайн.

Сообщается, что даты – это не единственная информация, которую можно найти в метрических книгах. Помимо этого, в них часто заносились дополнительные данные – сословие, фамилии и имена крестных, место рождения и многое другое. Сопоставив все это с имеющимися сведениями, человек сможет получить представление о том, кем были и чем занимались их предки.