читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Московский Главархив запустил интернет-сервис «Моя семья», чтобы помочь жителям столицы узнать всю необходимую информацию о своих родственниках. Теперь москвичи смогут получить точные даты рождения, бракосочетания, смерти предков, которые жили в период с 1772 до 1917 года.

Сервис объединяет информацию из метрических книг, принадлежащих 1400 храмам, которые ранее исполняли функции ЗАГСов. Они записывали все значимые даты в жизни россиян и бережно хранили их. Теперь эти данные доступны всем желающим в режиме онлайн.

Сообщается, что даты – это не единственная информация, которую можно найти в метрических книгах. Помимо этого, в них часто заносились дополнительные данные – сословие, фамилии и имена крестных, место рождения и многое другое. Сопоставив все это с имеющимися сведениями, человек сможет получить представление о том, кем были и чем занимались их предки.

Вам может понравиться

Анализ ДНК местных жителей Карибских островов помог установить их численность

Исследователи из США смогли определить численность населения Карибских островов, проанализировав дезоксирибонуклеиновую кислоту…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 декабря – ясно, до -14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 декабря – небольшой снег, до -13 °C | Королев: погода, 26 декабря – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 26 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 26 декабря – пасмурно, до 7 °C |