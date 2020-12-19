Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские исследователи смогли найти в Антарктиде гигантскую скалу, способную спасти людей от масштабного наводнения, которое может произойти из-за таяния ледников.

Данный объект расположен под ледником Росса, являющимся наиболее крупным антарктическим ледяным шельфом. Специалисты отмечают, что он обладает уникальным тектоническим рельефом, мешающим оттоку вод и замедляющим таяние льда в регионе. По их мнению, эта скала способна спасти человечество от масштабного катаклизма, связанного с глобальным потеплением.

Эксперты изучили эту скалу с использованием технологии IcePod, показавшей состав ее пород и рельеф. Они также смогли оценить гравитационные и магнитные силы объекта и определить, как они влияют на ледник Росса. Полученные данные показывают, что он осуществляет функцию природного барьера.

Вам может понравиться

Математики сообщили о выходе Москвы на пик по коронавирусу

Научные работники СПбГУ провели расчеты, согласно которым 15 декабря Москва смогла пройти…

Максютов рассказал о пожизненном иммунитете к коронавирусу у переболевших

Ринат Максютов, руководитель «Вектора», сообщил, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, могут приобрести…

Попова допустила завершение пандемии коронавируса в России к весне

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, отметила, что пандемия коронавирусной инфекции на территории РФ…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 19 декабря – пасмурно, до 5 °C |