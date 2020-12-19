Американские исследователи смогли найти в Антарктиде гигантскую скалу, способную спасти людей от масштабного наводнения, которое может произойти из-за таяния ледников.

Данный объект расположен под ледником Росса, являющимся наиболее крупным антарктическим ледяным шельфом. Специалисты отмечают, что он обладает уникальным тектоническим рельефом, мешающим оттоку вод и замедляющим таяние льда в регионе. По их мнению, эта скала способна спасти человечество от масштабного катаклизма, связанного с глобальным потеплением.

Эксперты изучили эту скалу с использованием технологии IcePod, показавшей состав ее пород и рельеф. Они также смогли оценить гравитационные и магнитные силы объекта и определить, как они влияют на ледник Росса. Полученные данные показывают, что он осуществляет функцию природного барьера.