Уже завтра в продаже появится новая видеокарта от компании Nvidia, разработанная специально для поклонников видеоигр. Модель GeForce RTX 3060 Ti позволит пользователям играть в разрешении 4K и Full HD с активированной функцией трассировки лучей. С этой задачей, напомним, справляется далеко не каждый графический адаптер.

Специально под новую видеокарту вышли обновления программного обеспечения GeForce Experience, позволяющего управлять параметрами адаптера. В ней появилось несколько новых опций. К примеру, специалисты-тестировщики смогут теперь отслеживать температуру видеокарты и частоту кадров, а рядовые геймеры – разгонять графику, предварительно настроив собственные профили.

В настоящий момент известно, что покупка видеокарты RTX 3060 Ti обойдется российским геймерам почти в 40 тысяч рублей. Напомним, что в недавнем сравнении этого адаптера с более продвинутой моделью RTX 3070, он уступил по производительности лишь 12 процентов.