Google зарегистрировала патент на новый смартфон из серии Pixel. Судя по всему, новинка будет оснащена камерой, установленной прямо под экраном.

Данная информация была размещена на портале Slashleaks. Инсайдеры даже опубликовали изображение потенциального Pixel 6. В описании гаджета указано, что он не получит никаких отверстий или вырезов для передней камеры, так как ее установят под поверхностью дисплея. Следует отметить, что все «утечки» с данного сайта в итоге оказывались на 100 процентов достоверными.

На картинке с правой стороны показана задняя панель устройства, на которой можно увидеть расположение главной камеры. По-видимому, она получит два модуля и вспышку. Официальная демонстрация новинки должна будет состояться осенью следующего года.