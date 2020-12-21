Немецкие исследователи сообщили, что тела некоторых жертв коронавируса могут оставаться заразными в течение нескольких дней после смерти, добавляя новые данные к итак смертельной болезни.

Небольшое исследование, проведенное учеными из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф, было перепечатано Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и включало только пациентов с тяжелой формой болезни.

Команда исследовала тела 11 человек, умерших от коронавируса. Были взяты мазки из носа для поиска следов вируса через регулярные промежутки времени в течение недели. Согласно исследованию, ученые «последовательно обнаруживали РНК SARS-CoV-2 на достаточных уровнях во все анализируемые моменты времени».

«Мы продемонстрировали сохраняющуюся инфекционность SARS-CoV-2 в тканях умерших пациентов. РНК SARS-CoV-2 сохранялась в течение долгого времени с постоянно высокими титрами», – говорится в исследовании. «Взятые вместе, наши данные указывают на потенциальную опасность человеческих трупов, что требует оценки в соответствующих профессиональных областях и осторожного и сознательного обращения с телами умерших».

Однако группа ученых подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования.

«Более глубокие исследования должны изучить присутствие вируса в трупах с более длительными посмертными интервалами (> 1 недели) и трупах с более низкой начальной вирусной нагрузкой», – подчеркивается в исследовании.

CDC выпустил конкретные инструкции по обращению с умершими жертвами коронавируса, посоветовав работникам похоронных бюро использовать средства индивидуальной защиты и обеспечить надлежащую вентиляцию в помещении.

Открытие было сделано одновременно с распространением второй волны вируса по США, в результате чего в среднем регистрируется более 211 тыс. новых случаев заражения и около 2,5 тыс. смертей от коронавируса в день. Согласно данным, Соединенные Штаты только что приблизились к самому смертоносному дню пандемии, когда погибло 3,4 тыс. человек.

Больницы также испытывают невиданный всплеск нагрузки, поскольку в настоящее время более 113 тыс. человек в США госпитализированы с COVID-19. На фоне увеличения числа пациентов, качество ухода снизилось, поскольку персонал работает под нагрузкой с ограниченными ресурсами.

В Калифорнии, самом зараженном штате страны, официальные лица заявили, что койки отделений интенсивной терапии заняты полностью в долине Сан-Хоакин.

Количество случаев коронавируса превысило 17,2 миллиона, из которых более 310 тыс. смертей приходится на США.