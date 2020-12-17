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Исследователям удалось разработать новые искусственные молекулы, которые в плане своей структуры похожи на человеческие клетки. С помощью них можно «заманивать» и убивать вирусы.

Использующиеся в настоящее время лекарства от гриппа, например, осельтамивир, начинают атаковать вирусы сразу же после попадания в клетки-хоста. Препарат начинает блокировать вирусные клетки, не позволяя им распространяться по организму. Однако период действия медикамента зачастую не превышает 36 часов. К тому же вирус может адаптироваться к лечащим средствам, если часто использовать их.

В рамках нового исследования специалисты поставили перед собой задачу разработать альтернативный препарат для более эффективного противодействия разным штаммам гриппа без серьезных побочных эффектов. В результате они смогли модифицировать молекулу одного из сахаров, сделав ее похожей на мембрану клетки. Вирус прикрепляется к ней, после чего молекула уничтожает его.

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