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Вадим Немков, боец MMA из России, выполнил эффектный нокаут, который в итоге попал в видео с лучшими моментами текущего года от промоушна Bellator.

Соответствующий ролик появился на официальном канале организации в сервисе YouTube. Отмечается, что 28-летний Немком является единственным уроженцем РФ, сумевшим попасть в данный рейтинг. На видео попал удар, которым россиянин смог одолеть американца Райана Бейдера в рамках боя, состоявшегося в августе 2020 года.

Американец был нокаутирован уже во втором раунде поединка. В результате российский спортсмен смог завоевать чемпионский пояс Bellator. В СМИ напоминают, что Немков является учеником Федора Емельяненко. За свою профессиональную карьеру он принял участие в 14 боях, 12 из которых завершились его победами.

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