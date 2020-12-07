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У подавляющего большинства пациентов, перенесших Covid-19, наблюдается такая проблема, как повышение артериального давления. По мнению иммунолога Владимира Болибока, это связано с воспалениями внутренней оболочки сосудов – васкулитами.

Все дело в том, что коронавирус поражает не только дыхательную, но и сосудистую систему. Когда воспалительный процесс заканчивается, рядом с мелкими кровеносными сосудами все же остаются клетки воспаления, которые и провоцируют осложнения. Из-за них через некоторое время начинает увеличиваться количество коллагена. Что в свою очередь приводит к снижению эластичности стенок сосудов.

Эксперт заявляет, что в настоящий момент сложно сказать, насколько долго продлится такое состояние и как сильно низкая эластичность повлияет на артериальное давление. Он лишь отметил, что пока нет никаких способов лечения подобных последствий заражения коронавирусом.

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