Пациенты, страдающие от онкологических заболеваний, способны гораздо дольше заражать окружающих коронавирусом. Такой вывод одновременно сделали ученые из разных стран, которые исследовали степень «заразности» различных групп людей.

Для этой цели они брали биоматериал у тех пациентов, которые уже заразились коронавирусом, и размещали его в клеточных структурах. Пробы брались из слизистой в носоглотке, что обеспечивало достоверность результатов эксперимента.

В результате оказалось, что у онкологических больных, а также у пациентов, у которых по тем или иным причинам ослаблен иммунитет, коронавирус остается полностью жизнеспособным в течение 60 дней. Даже в том случае, если в качестве лечения применяется клеточная терапия либо осуществляется пересадка стволовых клеток.

Сразу же после получения результатов ученые забили тревогу. Они настоятельно рекомендуют изменить данные о том, что коронавирус может передаваться окружающим людям в течение всего 10 дней. В качестве основания они приводят тот факт, что в отдельных случаях период «заразности» может быть увеличен.