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Исследователи из Германии обнаружили природное вещество, способное уничтожать коронавирусную инфекцию. Соответствующая статья появилась на сайте bioRxiv.

Специалисты провели масштабное исследование, в рамках которого выяснили, что содержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавить коронавирус. Оказалось, что водный экстракт, созданный из корня солодки, оказывает нейтрализующий эффект. При этом данное вещество безопасно для людей.

В результате ученые считают, что соответствующий напиток можно использовать при лечении пациентов, зараженных COVID-19. В настоящее время они собираются осуществить дополнительные исследования для подтверждения терапевтического эффекта глицирризиновой кислоты.

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