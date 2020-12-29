Украинский канал «ТСН» показал сюжет о житомирских конструкторах, которые сумели сделать копию бомбардировщика «Юнкерс Ю-87», используемого немецкими войсками во Второй мировой. Они создали ее практически в полную величину, лишь немного уменьшив размеры, а также вполне реалистично воссоздали внешний вид.

Сами конструкторы рассказали, что работали над копией почти семь лет. Из-за отсутствия оригинальных чертежей приходилось воссоздавать самолет практически по картинкам времен Великой Отечественной. Сперва они намеревались изготовить копию советского самолета Ил-2, который наводил страх на всю немецкую авиацию. В том числе и на «Юнкерсы». Однако ничего не получилось из-за более сложной конструкции штурмовика.

Пикирующий бомбардировщик появился в небе над Житомиром – конструкторы уже успели провести его испытания. Мало того, самолет сможет осуществлять полеты в любой точке мира, так как его создатели прошли международную регистрацию.