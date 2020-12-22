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Издание Obozrevatel, ссылаясь на врача Виктора Петрова, сообщило о том, что на Украине был выявлен пациент с мутировавшим штаммом коронавируса.

Как указывает издание, у одного из пациентов Петрова тестирование показало штамм коронавируса, который нашли в Великобритании и некоторых других странах. Обнаружен штамм был в Закарпатье. Как рассказал медик, этот пациент регулярно ездит в Чехию на заработки.

Новый штамм коронавируса, как отмечается, имеет более высокую заразность по сравнению с имеющимся – примерно на 70%. Как отмечается, из-за этого Украина ведёт переговоры об ограничении авиасообщения с Великобританией. В настоящее время уже более 20-ти стран, в том числе и Россия, заявили о приостановке транспортного сообщения с Лондоном.

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