В подмосковном Минтрансе сообщили, что на трассах региона были введены в эксплуатацию свыше 50 новых светофоров.

Отмечается, что дорожные устройства вида Т-1 устанавливают возле переходов для пешеходов и перекрестков. В настоящее время на региональных дорогах заработали более 50 светофоров, а до конца 2020 года установят все оставшиеся объекты. Алексей Гержик, глава ведомства, добавил, что в текущем году в Московской области были впервые размещены светофоры, оснащенные дублирующей сигнал подсветкой на опоре в форме буквы «Г».

На протяжении следующего месяца все новые светофоры будут оптимизированы под обстановку на дорогах. Указывается, что они появились сразу в сорока муниципальных образованиях. При этом больше всего было установлено в городском округе Серпухов – девять штук. Затем идет Подольск, где появилось восемь подобных объектов.