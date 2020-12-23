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Группа планетологов смогла обнаружить на Луне примерно 109 956 кратеров, которые ранее не были известны науке. Все благодаря новым данным, полученным с китайских космических аппаратов.

Исследователи отмечают, что они создали новую карту поверхности естественного спутника Земли, воспользовавшись информацией, собранной космическими системами Chang’e-1 и Chang’e-2. Чен Ян, один из авторов соответствующей научной работы, отметил, что прошлые способы подсчета количества лунных кратеров зачастую приводили к получению различных результатов.

Подобное происходило из-за наличия на Луне кратеров, имеющих неправильную форму. Однако в новом методе была использована стратегия трансферного обучения, позволившая найти огромное количество новых крупных объектов.

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