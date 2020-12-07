Международная группа ученых, которыми руководит представитель Бременского университета Кай-Уве Хинрикс, решила посмотреть – что же находится там, под дном морским. И провела буровые работы в Нанкайской впадине, расположенной неподалеку от острова Хонсю.

Глубина впадины в месте бурения составила почти 5 километров. Кроме того, ученые погрузили бур еще на 1200 метров.

Специалисты отметили, что температура на этой глубине достигает 120 градусов выше нуля. Но несмотря на столь экстремальный температурный режим здесь все же обнаружились живые существа.

Ученые сообщают, что под морским дном живет огромное множество микробов. Но их плотность существенно уменьшается на глубине, на которой температура повышается до 45 градусов. Единственным живым существом в таких условиях остаются бактериальные эндоспоры. При температуре +85 их количество достигает своего пика. Кроме того, ученые обнаружили еще и вегетативные клетки, которые способны выживать и при +120 градусах.