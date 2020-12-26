Главврач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал, что вероятность повторно заразиться коронавирусом практически равна нулю. А те случаи, которые неоднократно упоминались в изданиях из разных стран чаще всего оказываются результатом ложноотрицательного теста.

В качестве примера Мясников привел Южную Корею. В этой стране было обнаружено сразу 108 человек, которые подтвердили свое выздоровление отрицательным тестом, однако через время обнаружили, что он снова стал положительным. Для подтверждения повторного заражения ученые применили клеточную культуру, специально разработанную для более углубленной диагностики. И она показала отсутствие в организме вируса.

Кроме того, все контакты этих пациентов были тщательно отслежены и изучены, для чего пришлось проверять почти 800 человек. Но никто из них не был заражен.

Врач отметил также, что у большинства людей ПЦР-тесты становятся положительными и остаются таковыми в течение длительного времени. Однако эти пациенты никого не могут заразить и являются совершенно здоровыми.