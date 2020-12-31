Мохсен Резайи, ранее возглавляющий Корпус стражей исламской революции, призвал вновь избранного американского президента Джо Байдена снова подписать с Ираном договор по иранской ядерной программе. Он назвал выход по инициативе Дональда Трампа из этого соглашения большой ошибкой Соединенных Штатов.

Резайи также потребовал исправить и другие ошибки пока еще действующего президента США – отменить введенные ним санкции в отношении Ирана, а также компенсировать те убытки, которые страна понесла в период действия этих ограничений.

Экс-командующий КСИР заявил, что политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке стала слишком агрессивной, поэтому переговоры об оборонительных возможностях Ирана с ней вести никто не будет. В случае отказа США от сотрудничества Тегеран продолжит создавать новое ядерное оружие, чтобы иметь возможность противодействовать любой агрессии.