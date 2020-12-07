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В составе российских миротворческих сил в Нагорный Карабах прибыли и военные медики, которые составили медицинский отряд особого назначения. Они разбились на несколько мобильных бригад, которые уже сейчас занимаются лечением жителей самопровозглашенной республики. Так, часть этих бригад работает в Аскеранском районе.

В состав медбригад входят врачи стоматологи и хирурги, эпидемиологи и терапевты, реаниматологи и анестезиологи, психологи. Они выезжают в удаленные районы и населенные пункты, чтобы оказать медицинскую помощь жителям Нагорного Карабаха.

Чаще всего российским военным медикам приходится сталкиваться с последствиями психологических стрессов, стоматологическими проблемами и обострениями хронических заболеваний. Кроме того, среди местных жителей много пациентов с нарушениями в работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего в Карабах прибыло 60 квалифицированных врачей, готовых оказывать помощь местным жителям.

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