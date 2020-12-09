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С середины декабря расширяются возможности российских граждан для получения больничного листа. Главная особенность новых правил заключается в возможности оформить его в режиме онлайн, воспользовавшись технологиями телемедицины.

Выдача удаленного больничного будет осуществляться с соблюдением некоторых требований. Во-первых, воспользоваться такой возможностью смогут лишь те граждане, которые столкнулись с симптомами Covid-19 либо других инфекционных заболеваний, передающихся от человека к человеку. Также удаленная выдача больничных листов предусмотрена для женщин в период вынашивания ребенка.

Во-вторых, оформлять документ смогут лишь те медики, имена которых значатся в Федеральном регистре. То же самое относится и к продлению уже имеющегося больничного листа.

Минздрав рекомендует обращаться к врачам для дистанционного получения документа сразу же после обнаружения симптомов опасного заболевания. В противном случае с его оформлением могут возникнуть сложности.

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