Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин заявил, что ведомство получило полномочия ограничивать любительское рыболовство на тех водоемах, в которых имеются какие либо проблемы. Он также рассказал, что министерство регулярно проводит экспертизу рек и озер, оценивает состав воды, анализирует отложения на дне и определяет экологическое состояние на текущий момент времени.

Ограничения на вылов рыбы, по словам Разина, будут устанавливаться в ситуациях, вызвавших ухудшение гидрологических либо гидрографических свойств водоема. Также ведомство сможет частично или полностью запрещать лов при наступлении ЧС и изменении сроков нереста.

Разин заявил, что сейчас в области имеется более 60 процентов водоемов, в которых отсутствуют какие-либо экологические проблемы. Но рыбаки игнорируют этот факт и вылавливают рыбу в загрязненных озерах и реках, рискуя собственным здоровьем.