Компания Microsoft сообщила о готовности операционной системы Windows 10X к релизу. Она объявила, что уже в 2021 году на рынке появятся устройства с предустановленной ОС, которая сейчас рассылается производителям ноутбуков.

Напомним, что изначально эта операционка предназначалась для Surface Neo и других моделей планшетных компьютеров. Однако сейчас она позиционируется как универсальная ОС, которая будет устанавливаться и на планшетники, и на ноутбуки.

Windows 10X – это своеобразная альтернатива для Chrome OS, разработанной корпорацией Google. Последняя устанавливается только на специально предназначенные портативные компьютеры, называемые хромбуками. Система чрезвычайно легкая и практически не потребляет аппаратные ресурсы, так как работает через облачные сервера.

Microsoft заявляет, что Windows 10X не будет распространяться бесплатно, поэтому найти ее в сети или скачать на официальном сайте компании пока невозможно.