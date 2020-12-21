На праздновании годовщины американских Космических сил вице-президент США Майкл Пенс заявил, что видит нарастание угрозы из космоса со стороны России и Китая. Он пояснил, что РФ на днях испытала противоспутниковую ракету «Нудоль», а Поднебесная разрабатывает новейшие технологии, предназначенные для ведения космической войны.

Пенс также заявил о стремлении Соединенных Штатов к миру, однако пояснил, что без применения силы добиться его будет практически невозможно. Он рассказал, что с 2020 года бойцы Космических сил будут называться не моряками или солдатами, а стражами.

На это заявление тут же отреагировали пользователи сети, которые провели аналогию с фантастическим в фильмом в жанре комедии «Стражи галактики». Пенс отмел подобные параллели, заявив, что название связано с созданным в США еще в 1983 году девизом «Стражи высоких сил».