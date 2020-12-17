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Научные работники СПбГУ провели расчеты, согласно которым 15 декабря Москва смогла пройти пик по числу людей, одновременно болеющих коронавирусной инфекцией.

Компьютерная модель показывает, что с каждым днем количество активных случаев COVID-19 в столице РФ будет снижаться. К примеру, во вторник оно составляло 154 000, а уже в среду упало до 153 000. Расчеты указывают на то, что сегодня, 17 декабря, данный показатель опустится до 152 000 больных коронавирусом.

Виктор Захаров, один из авторов работы, отметил, что вначале созданная ими модель показывала, что пик пандемии в Москве придется на 10-12 декабря, однако затем произошел сдвиг. Он связан с увеличением среднестатистической длительности заболевания. В РФ при этом пик будет пройден 21-22 декабря.

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