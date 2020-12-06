На следующей неделе в Московской области начинаются масштабные рейды ГИБДД. Сотрудники автоинспекции будут останавливать автомобили и проводить проверку документов. Сообщается, что целью операции «Автобус» станет общественный транспорт.

Инспекторы будут проверять документы, подтверждающие право производить перевозки пассажиров, останавливать автобусы для того, чтобы убедиться в их исправном техническим состоянии и соответствии установленным требованиям безопасности. Также ГИБДД будет интересовать наличие у водителей необходимых документов на право вождения и справок о прохождении медицинского освидетельствования.

Рейды организуются для профилактики нарушений. В основном они коснутся государственных транспортных предприятий, а также частных компаний, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров.