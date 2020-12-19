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Ринат Максютов, руководитель «Вектора», сообщил, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, могут приобрести пожизненный иммунитет к этому заболеванию.

Однако у большинства людей, перенесших COVID-19, уровень антител постепенно уменьшается – данный процесс наблюдается примерно через 6-10 месяцев после выздоровления. В результате иммунной системе организма становится необходимой дополнительная стимуляция. Обеспечить ею может вакцина.

По этой причине россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией в текущем году, скорее всего, придется прививаться в следующем, чтобы избежать повторного заражения. Пожизненный иммунитет при этом вакцина предоставить не способна.

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