Ростелеком и Mail.ru Group с начала будущего года начнут тестирование сервиса, разработанного специально для школьников. Он называется «Сферум» и является полным аналогом видеосервиса Zoom, активно используемого для проведения конференций и встреч в онлайн-режиме.

Известно, что функции «Сферума» практически не отличаются от Zoom. Пройти регистрацию в сервисе для его использования можно будет либо через портал Госуслуг, либо посредством VK Connect. Каждому школьнику разработчики выделили отдельные профили, к которым не будет доступа у других учеников и преподавателей.

Сообщается также, что с помощью «Сферума» будет возможность организовывать встречи с участием до ста человек. Для работы сервиса разработчики предложат скачать приложение для смартфона под управлением iOS либо Android. Также «Сферум» будет доступен с компьютера или ноутбука. Тестирование всех функций пройдет с января до марта 20201 года.