Леонид Брежнев, лидер Советского Союза, из-за своей «недальновидности» убрал себя из мемориальной доски более 57 лет назад.

Согласно материалам, которые были продемонстрированы на выставке «Больше чем архив», организованной в честь столетия Госархива РФ, Брежнев запретил установку мемориального объекта, где указывались имена людей, удостоившихся высшего военного ордена «Победа». Его наградили этим орденом уже после того, как он стал во главе государства.

В соответствующем документе, составленном в конце осени 1963 года, указывается, что Федор Сазиков, завотделом наград, назвал нецелесообразным размещение памятной доски в Кремле. Брежнев решил поддержать его. Однако она все же была размещена спустя 37 лет, но в ней уже отсутствовало имя советского лидера.