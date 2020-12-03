Сергей Рязанский, космонавт из РФ, разместил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» фотографии Уфы, которые были сняты с МКС.

Согласно его словам, он любит снимать различные города, находясь в космосе, и теперь пришел черед столицы Башкортостана. Рязанский отметил, что на территории, которую сейчас занимает Уфа, могут поместиться до 7 европейских городов размером с Париж.

В подписи к снимку космонавт добавил, что Уфа обладает одной интересной особенностью – с момента своего основания ее ни разу не захватывали враги. Она выдержала набеги кочевых племен, штурм во время восстания Пугачева, 4-месячную осаду и другие сражения. Пользователи положительно оценили фото, отметив, что у него неплохо получается снимать города.