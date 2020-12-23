Количество людей на планете, столкнувшихся с Covid-19, достигло почти 78 миллионов. Это означает, что каждый сотый человек с момента начала пандемии заразился коронавирусом.

Статистика показывает, что наибольшее количество людей болеет в маленьких государствах. Так, если в России заразилось Covid 1,9 процентов населения, то в Андорре, Черногории и Люксембурге этот показатель гораздо выше – 9,9%, 7,2 и 7,3 процента соответственно.

Отмечается, что доля пациентов, погибших от коронавируса или спровоцированных ним осложнений, несколько уменьшилась по отношению к числу заразившихся. В апреле-мае этот показатель достигал 6,7 процента, а зимой снизился до 2,2%.

Напомним, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, который более заразен, чем предшественник, однако не так опасен.