Команда исследователей из США и Великобритании обнаружила, что COVID-19 способен интегрировать свой геном прямиком в хромосомы людей.

Данная способность коронавирусной инфекции способна объяснить, из-за чего именно ПЦР-тесты продолжают показывать наличие вируса у людей, которые уже давно переболели данным заболеванием. Специалистам удалось обнаружить эту особенность, подвергнув клетки модификации – они «включили» в них ген обратной транскрипции, требуемый для создания 2-цепочечной ДНК.

Затем эксперты в одной части клеток использовали ген, характерный для ВИЧ, а во второй – LINE-1. Речь идет об элементе, занимающем почти 17 процентов ДНК и при этом не имеющем какой-либо важной функции. При этом он позволил РНК коронавируса трансформироваться в ДНК и пробраться в хромосомы.