Коронавирус: как пандемия может разыграться в 2021 году

Вакцины от COVID-19 уже активно используются разными государствами, но в некоторых частях мира эта хорошая новость была омрачена появлением новых, потенциально более инфекционных штаммов вируса. Это внесло новую неопределенность в последующее развитие пандемии.

Конечно, следующие три месяца или чуть больше будут трудными, и прежняя жизнь кажется далекой перспективой. Однако некоторые вещи могут никогда не вернуться к прежнему положению.

Точно предсказать развитие сложно, но кое-что можно спрогнозировать с относительной степенью уверенности. Вот чего стоит ждать от наступающего года.

Какое влияние окажет новый штамм?

В настоящее время имеется лишь ограниченная информация о новом штамме вируса. Хотя это еще не подтверждено, он кажется более заразным, но не приводит к более тяжелому течению болезни и не ускользает от иммунитета, полученного благодаря вакцине.

Однако предполагается, что вирус способен на значительные мутации, что в дальнейшем может повлиять на вспышки. Поэтому быстрое подавление пандемии стало еще более неотложной задачей.

Более строгие ограничения, вероятно, продлятся до нового года. А если большая заразность нового штамма будет подтверждена, они могут продлиться в дальнейшем.

Как скоро будет заметен эффект вакцины?

Производство достаточного количества доз вакцины – сложная задача. И это может оказаться основной проблемой. Даже если предположить, что необходимое количество вакцин будет произведено, иммунизация людей займет много месяцев.

В Великобритании врачи общей практики начали использовать вакцины, в среднем они работают с почти 9 тыс. человек. Если предположить, что врачи общей практики работают восемь часов в день, им нужно 10 минут, чтобы кого-то вакцинировать, и каждому пациенту нужно две прививки. Чтобы сделать укол всем пациентам, потребуется больше года. Конечно, дополнительный персонал поможет, но задача все равно огромная и задержки будут неизбежны.

Кроме того, две дозы вакцины Pfizer необходимо вводить с интервалом в 21 день, а полный иммунитет наступает через семь дней после второго укола. Другие вакцины, такие как AstraZeneca, требуют еще более длительного периода между дозами. Чтобы увидеть полный эффект у каждого вакцинированного человека, потребуется как минимум месяц (если не больше).

В странах, где на Рождество были смягчены правила социального дистанцирования, можно будет увидеть резкий рост числа случаев после. Тогда вакцины вряд ли будут иметь большой эффект в начале 2021 года. Вероятно, такая судьба ждет и Великобританию из-за нового штамма, несмотря на продолжение работы ряда ограничений. Чтобы избежать потери доверия к вакцинации, необходима осведомленность общественности о масштабах болезни.

Как будет разворачиваться пандемия?

После того, как люди переболели COVID-19 (или получили вакцину), они приобретают иммунитет (по крайней мере, на некоторый срок). Позже инфицированные все чаще контактируют с людьми с иммунитетом. Таким образом, передача сокращается, и в конечном итоге болезнь перестает распространяться. Это происходит из-за коллективного иммунитета.

Уровень иммунитета среди населения, необходимый для остановки распространения вируса, точно неизвестен. Считается, что он составляет от 60% до 80%. В настоящее время данные цифры еще не достигнуты. Это означает, что миллиарды людей по всему миру должны быть вакцинированы, чтобы остановить распространение вируса.

Есть проблема и с вакцинами. Предотвращение ими передачи вируса пока не доказано. Если это так, то снижение числа случаев COVID-19, возможно, будет уже весной 2021 года. Тем не менее, для ограничения передачи по-прежнему будут необходимы изоляции и другие меры, пока вакцинация укрепляет иммунитет населения, особенно там, где более заразный штамм вируса прижился.

Напротив, если вакцина только предотвращает серьезное заболевание инфицированных людей, нам придется полагаться на инфекции для создания коллективного иммунитета. В этом случае вакцинация уязвимых слоев населения снизит уровень смертности, но тяжелое течение и длительный COVID, поражающий молодых людей, скорее всего, сохранятся.

Что может измениться?

Вакцины – это не одномоментное решение, нужно соблюдать определенные меры предосторожности в течение нескольких месяцев. В регионах, где широко распространен высокоинфекционный штамм, строгие ограничения могут продлиться до завершения вакцинирования населения. Любые изменения будут происходить медленно, в первую очередь, в области посещения домов престарелых и возобновления работы больниц для планового приема пациентов.

Со временем путешествия станут проще, хотя авиакомпании могут начать требовать сертификаты о вакцинации. Хотя некоторые страны требуют вакцинации против желтой лихорадки для въезда, требование подтверждения прививки от COVID-19, вероятно, окажется спорным.

Ношение масок при заболевании может стать социальной привычкой во всем мире, как это уже работает в Азии.

Заглядывая в будущее

Может ли вакцинация привести к уничтожению вируса? Пока ответа на вопрос о сохранности иммунитета нет, сложно оценить работу вакцины. Полное искоренение вируса будет очень трудным и потребует глобальных усилий.

Хотя мы почти полностью искоренили полиомиелит, оспа остается единственной болезнью, которая больше никому не грозит. Но на это потребовалось почти 200 лет. Например, корь, которая почти полностью искоренена во многих странах, продолжает возвращаться.

Некоторые вакцины обеспечивают защиту почти на всю жизнь, тогда как другие, например, от столбняка, необходимо повторять. Если COVID-19 мутирует регулярно и значительно, а у него для этого есть потенциал, возможно, людям придется периодически ставить новые прививки, как это происходит с гриппом. В долгосрочной перспективе также необходимо вакцинировать детей, чтобы поддерживать коллективный иммунитет.

Социально-экономические последствия пандемии, вероятно, тоже будут длительными. Возможно, жизнь никогда не вернется в прежнее русло. Но важно сделать ее более безопасной, лучше подготовившись к будущим пандемиям.