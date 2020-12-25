Коробка из-под нового флагмана Xiaomi навела на подозрения об отсутствии зарядного блока

Пользователи социальной сети Weibo разволновались из-за того, что коробка от нового флагмана Xiaomi Mi 11 по толщине очень подозрительно совпадает с вместилищем от iPhone 12. Причина беспокойства проста – поклонники китайского бренда опасаются, что он пойдет путем Apple и перестанет комплектовать новые устройства адаптером питания.

Напомним, что перед выходом новой модели iPhone ошарашили пользователей сообщением о том, что зарядное устройство к ней придется приобретать отдельно. Причем объяснили это желанием защитить природу.



Сперва это пояснение рассмешило представителей других компаний, однако совсем скоро любовь к природе проснулась и у южнокорейского бренда Samsung, решившего отказаться от комплектации смартфонов штатной зарядкой. Теперь пользователи китайской соцсети подозревают, что и Xiaomi присоединится к этим «борцам за чистоту окружающей среды». Во всяком случае толщина коробки из-под нового флагмана наводит именно на такие мысли.