Южнокорейский производитель Samsung разработал стерилизатор, который поможет сделать мобильные гаджеты более безопасными для своих владельцев. Сообщается, что устройство будет уничтожать бактерии и патогенные организмы на поверхности мобильных телефонов, «умных» очков и наушников.

Производители озвучили стоимость прибора, которая составит около 3,5 тысяч рублей, а также рассказали, что для уничтожения болезнетворных микроорганизмов достаточно обработать смартфон стерилизатором в течение 10 минут. Изобретение будет заряжаться от беспроводного адаптера питания и обеспечивать длительную автономную работу.

Ранее появилась информация, что уже в январе будущего года в продаже появятся новейшие смартфоны от Samsung Galaxy S21. По данным инсайдеров, 14 января производитель проведет презентацию, а до конца месяца запустит первую партию аппаратов на индийский рынок.