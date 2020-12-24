Представители южнокорейского автопроизводителя Kia сообщили о сертификации обновленного варианта модели Stinger для российского авторынка.

Отмечается, что в России новинку можно будет приобрести с одним из двух двигателей T-GDi на выбор. Первый обладает объемом 2,0 литра и мощностью 197 или 247 «лошадок», а второй – объемом 3,3 литра и мощностью 370 лошадиных сил. Оба мотора имеют двойной турбонаддув и работают в паре с 8-диапазонным «автоматом». Фастбек также получил модернизированную динамическую полноприводную систему.

Автомобиль изменился внешне: он получил новые светодиодные фары, иные диски, увеличенный в размерах диффузор и более широкие патрубки выхлопной трубы. В салоне теперь установлен огромный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма. Его продажи в России начнутся в следующем году.