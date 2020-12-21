Двигатели P6 для новых КАМАЗов, которые будут работать на метане, уже проходят первые испытания. Газовые силовые установки разработаны научно-техническим центром российского автопроизводителя и должны обойти по мощности дизельные моторы.

Напомним, что сейчас наиболее мощными являются двигатели, которые так же называются P6, однако работают на дизельном топливе. Этот мотор, устанавливаемый на грузовой автомобиль КАМАЗ-54901 High-Tech, обладает мощность в 550 лошадиных сил.

Метановые силовые установки будут выпускаться в нескольких модификациях. Мощность в базовой модели составит 450, а в максимальной – 720 лошадиных сил.

Первым газовый двигатель получит автомобиль КАМАЗ-54901 с кабиной К5. Предполагается, что он сойдет с конвейера уже в будущем году. О характеристиках новых моторов пока ничего неизвестно – производитель привел лишь информацию о мощности.