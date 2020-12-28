Израильский Минздрав расследует смерть 75-летнего гражданина страны после прививки от Covid-19. В настоящий момент известно, что с мужчиной, который вернулся домой после вакцинации, случился сердечный приступ.

Проверка показала, что умерший перенес несколько подобных приступов ранее. Помимо этого, он страдал от рака, что вполне могло стать причиной смерти. Расследование смертельного случая проводила специальный комиссия, созданная Министерством здравоохранения.

В настоящий момент проверка продолжается, однако по предварительным данным, смерть наступила из-за болезни, а не от вакцины Pfizer, которая использовалась для инъекции. Комиссия заявила, что причин для приостановления прививочной кампании не выявлено. Вакцинация будет продолжена в штатном режиме.