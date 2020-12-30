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Издание The Drive опубликовало статью о российском беспилотном аппарате «Орион», в которое назвало его аналогом турецкого Bayraktar TB2. Авторы также упомянули американские ударные дроны MQ-9 Reaper, которые, по их мнению, более мощные и эффективные.

Эксперты написали, что «Рособоронэкспортом» выбрал совершенно верную стратегию продажи беспилотников «Орион», которая должна принести успех. По мнению авторов, российские БПЛА вполне могут превзойти по уровню продаж «Байрактары» турецкого производства. Несмотря на то, что последние прославились на весь мир своими успешными действиями в Нагорном Карабахе.

«Орион» поступил на вооружение в ВКС РФ в 2019 году. До этого Россия разрабатывала и другие беспилотные аппараты. Так, после вооруженного столкновения в Южной Осетии, которое произошло в далеком уже 2008 году, российские конструкторы создали БПЛА «Форпост», основной для которого стал израильский дрон Searcher.

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